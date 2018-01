Ausbildung abgeschlossen: Neue Tagesmütter stehen zur Verfügung

11.01.2018, 16:45 Uhr

Neue Ausbildung ab 5. März

Ab 5. März gibt es wieder eine neu Ausbildung, zudem gibt es an jedem ersten Dienstag im Monat einen Sprechtag von 8 bis 15 Uhr für interessierte Frauen und Mädchen, die den Beruf ausüben möchten. "Sollten Sie neugierig geworden sein und noch Fragen haben, stehen wir selbstverständlich zur Verfügung", führt Moser weiter aus. Jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr oder nach Vereinbarung. Auch per Telefon (06132/22330 oder 0664/88618999) oder per E-Mail ( badischl@aktiontagesmuetter.at ) sind Moser und ihr Team erreichar.