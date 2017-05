Bad Ischler Stadtamtsangestellter soll Geld veruntreut haben

15.05.2017, 10:24 Uhr

Beschuldigter Mitarbeiter bereits entlassen, die Schadenssumme ist noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Wels hat bereits Ermittlungen eingeleitet

Ischler ÖVP bittet in offenem Brief um Aufklärung

BAD ISCHL. Wie am Wochenende bekannt wurde, soll ein Stadtamtsmitarbeiter aus Bad Ischl über Jahre hinweg Geld veruntreut haben. Erst während seines Urlaubes war die Vertretung auf diverse Ungereimtheiten aufmerksam geworden. Während Bürgermeister Hannes Heide erst heute Nachmittag zu der Thematik Stellung beziehen wird, hat sich bereits die Staatsanwaltschaft Wels eingeschaltet. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Vermutet werden derzeit rund 4.500 Euro, da der Beschuldigte jedoch bereits eine freiwillige Rückzahlung von 10.000 Euro geleistet haben soll, scheint es wahrscheinlich, dass der Schaden entsprechend höher ist."Da seitens des SP-Bürgermeisters Hannes Heide bis jetzt noch keine Informationen an die Aufsichtsgremien des Gemeinderats übergeben wurden, fordert die ÖVP-Gemeinderatsfraktion den Bürgermeister dringend auf, dem Gemeinderat rasch und umfassend genaue Auskünfte über diesen Schadensfall vorzulegen", heißt es in dem Schreiben. ÖVP-Fraktionsobmann Wilhelm Blohberger setzt nach: "Bevor hier weitere Gerüchte entstehen und durch Spekulationen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung unter Generalverdacht geraten, sollte der Bürgermeister rasch und umfassend informieren."Die Obfrau des Prüfungsausschusses, Gemeinderätin Sabine Komaz (VP), werde anlässlich dieser Unregelmäßigkeiten umgehend eine Dringlichkeitssitzung des Prüfungsausschusses einberufen.