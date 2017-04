Betriebsbaugebiet: Land sagt "Nein"

26.04.2017, 10:27 Uhr

Verhandlungen in Linz gescheitert: keine Betriebe an der B120, der Gmundner Ostumfahrung.

BEZIRK (km). Hans Kronberger, Bürgermeister in Kirchham und Sprecher der INKOBA-Bürgermeister, reagiert mit Unverständnis auf die Verhinderung des Betriebsbaugebiets Moosham durch die Abteilung Gesamtverkehrsplanung und öffentlicher Verkehr der Oö. Landesregierung. Im Betriebsbaugebiet Moosham wollten Fural und Ideal neue Unternehmenssitze bauen und so 320 Arbeitsplätze in der Region sichern, heißt es in einer Aussendung der INKOBA. Noch im Oktober 2016 hätten sich Landesrat Günther Steinkellner und Landesrat Michael Strugl bei Fural und Ideal für deren Bereitschaft und Engagement bedankt, in der Region zu investieren, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Gleichzeitig hätten Steinkellner und Strugl ihre Unterstützung für die Ansiedlung der beiden Betriebe im Betriebsbaugebiet Moosham zugesichert. Die Weigerung einer Eigentümerin, den für die vernünftigste Zufahrt zum Betriebsbaugebiet notwendigen Grund zu verkaufen, nahm das Verkehrsressort schließlich zum Anlass, die Unterstützung für eine adaptierte Version zu verweigern, heißt es in der Aussendung.

Bekenntnis zu Jobs

„Obwohl es unkompliziert ist, den Straßenverlauf entsprechend anzupassen und beide Projekte trotzdem zu realisieren, bleibt ein Bekenntnis zu Jobs und Millioneninvestitionen in der Region trotzdem aus“, kritisiert Friedrich Steindl, Bürgermeister von Gschwandt.Ganz anders sieht dies der zuständige Verkehrs-Landesrat Günther Steinkellner von der FPÖ. "Die Firmen Fural und Ideal, beide mit Sitz in Gmunden, planen Verlegungen ihrer Betriebsstandorte, da am jeweils derzeitigen Betriebsstandort eine Erweiterung nicht möglich ist. Dazu hat man sich an der B120 im Nahbereich der Steigerstraße Kaufoptionen auf jeweils etwa 4 Hektar große Grundstücke gesichert. Die Gemeinde Gschwandt, aber auch die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Gmunden, welche die Firmen Fural und Ideal bei der Standortsuche unterstützen, haben dabei entweder die Firmen nicht darauf hingewiesen, dass seitens der Landesstraßenverwaltung ein Anschluss an die B120 nicht möglich ist, oder diese nachweislich bekannte Tatsache ignoriert", sagt der Landesrat auf Anfrage der BezirksRundschau. Im Auftrag von Landesrat Michael Strugl hat die Abteilung Raumordnung unter Beiziehung der relevanten Fachabteilungen eine Standortsuche durchgeführt, um alternative Standorte für die Betriebsansiedelung der Firmen zu identifizieren. Dabei seien in Distanz zum bestehenden Betriebsstandort in den Gemeinden Vorchdorf und Regau sowohl hinsichtlich Größe, Kaufpreis als auch verkehrliche Erschließungsmöglichkeiten taugliche Alternativen festgestellt worden. "Die Firma Fural hat diese Alternativen aufgrund der größeren Entfernungen zum bestehenden Betriebsstandort und des nicht gegebenen Blicks auf den Traunstein abgelehnt", so Steinkellner. Das Land OÖ habe die elf INKOBA-Bürgermeister schon bei der Gründung des Vereins darüber informiert, dass ein Anschluss an die B120 den verkehrlichen Zielsetzungen dieser Landesstraße eindeutig wiederspräche. Landesrat Günther Steinkellner wies auch auf die negativen Stellungnahmen der Umweltanwaltschaft, des Naturschutzes, des Hochwasserschutzes und dem Forst-Bereich hin.