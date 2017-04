Bosheitsakt überschattet Flohmarktveranstaltung des Tierheimes Altmünster!

29.04.2017, 13:28 Uhr

Mit einem bösartigen Streich versuchte ein(e) Unbekannte(r) dem Tierheim zu schaden, indem an Mitglieder und Bekannte des Tierheimes adressierte Umschläge mit einem Gutschein für Würstel, Getränke, Kaffee und Kuchen als Inhalt verschickt wurden. Die Adressen können vermutlich nur von einem Insider stammen, der dem Tierheim schaden möchte.„Wir haben die ganze leidige Angelegenheit bei der Polizei gemeldet und zur Anzeige gebracht, die auch bereits Untersuchungen eingeleitet hat. Gott sei Dank kam es bisher beim Flohmarkt zu keinerlei Probleme mit diesen Gutscheinen, im Gegenteil, dafür müssten wir eigentlich dankbar sein, kamen durch Zeitungsberichte noch mehr Besucher, die sich zu 100% mit uns solidarisiert haben und so ist unser Flohmarkt wieder zu einem tollen Erfolg geworden!", so Walter PICHLER, Obmann des Vereines Tierheim Altmünster.„Diese Aktion ist ein dummer und bösartiger Streich, der den unermüdlichen Helfern des Tierheimes schaden sollte. Aber wie man am Erfolg des heutigen Flohmarktes sieht, ist das im wahrsten Sinne des Wortes "in die Hose gegangen"!, so die Altmünster Bürgermeisterin Elisabeth FEICHTINGER, bei der Tierliebe groß geschrieben wird, bei ihrem Besuch.Die Verantwortlichen des Tierheimes Altmünster möchten sich für den Besuch und den regen Kauf beim Flohmarkt bedanken und sich auch für eventuelle Unannehmlichkeiten auf diesem Wege entschuldigen.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Flohmarkt Tierheim.2017