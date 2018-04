Bürgermeisterwahl Grünau: Stichwahl zwischen Kramesberger und Bammer

29.04.2018, 18:11 Uhr

Klaus Kramesberger - SPÖ - 464 Stimmen (33,69 Prozent)

Wolfgang Bammer - ÖVP - 483 Stimmen (35,07 Prozent)

Markus Steinmaurer - FPÖ - 430 Stimmen (31,22 Prozent)

Angetreten sind: Klaus Kramesberger für die SPÖ, Wolfgang Bammer für die ÖVP und Markus Steinmaurer für die FPÖ.Die Wahl brachte heute folgendes Ergebnis:Es wurden 1.401 Stimmen abgegeben, dafür waren 24 ungültig und 1.377 gültig.Somit wird der Muttertag am 13. Mai zu einem "Super-Wahlsonntag" im Almtal. In Grünau gibt es eine Stichwahl zwischen SPÖ-Kandidaten Klaus Kramesberger und ÖVP-Kandidat Wolfgang Bammer.Weiters wird in der Nachbargemeinde St. Konrad ein neues Ortsoberhaupt gewählt. Diese Wahl wurde notwendig, da ÖVP-Bürgermeister Franz Kronberger seinen Rücktritt aus beruflichen Gründen bekannt gab.