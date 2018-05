Containerbrand in Ebensee: Gebäude evakuiert

05.05.2018, 15:53 Uhr

30 Personen befanden sich in dem Gebäude, als in der Nacht auf 5. Mai 2018 ein Container zu brennen begann.

EBENSEE. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 5. Mai 2018 gegen 2:50 Uhr ein Altpapiercontainer bei einem Gebäude in Ebensee in Brand.Wie die Polizei mitteilt, wurden durch den Brand die Fassade und das Betonvordach schwer beschädigt. Zu dieser Zeit befanden sich mehr als 30 polnische Staatsangehörige im Gebäude, die dort übernachteten. Obwohl bereits Rauch in das Gebäude gedrungen war, wurde zum Glück niemand verletzt.Die Personen wurden durch die Feuerwehr Ebensee evakuiert.