Das Tierheim Altmünster zieht Bilanz

23.07.2017, 12:35 Uhr

Eine Bilanz des ersten Halbjahres 2017 im Tierheim Altmünster zeigt, dass von 1.1.2017 bis 30.6.2017 um sieben Tiere mehr im Heim eingezogen sind, als im Vergleich zu 2016. Erstaunlich ist auch, dass heuer bereits in den ersten 6 Monaten 15 Hunde mehr im Tierheim abgegeben wurden.

Insgesamt gesehen hat das Tierheim 158 Tiere aufgenommen und wieder an gute Plätze weitervermittelt.Zurzeit befinden sich 3 Hunde, 14 Babykatzen (im Alter von 10 Tagen und 5 Wochen), 10 Katzen, 2 Babykaninchen und eine Sumpfschildkröte, sowie zahlreiche Vögel im Tierheim und werden versorgt. Zusätzlich wurden noch zahlreiche Wildtiere betreut und versorgt,

Bereits im Frühling 2017 wurden viele junge Tiere, wie z.B.: Feldhäschen, Vögel, ein Rehkitz, Babymäuse, zwei Welpen, 4 Zwergkaninchen und etwa 30 Babykätzchen aufgenommen, versorgt und weitervermittelt, bzw. wieder ausgewildert. Zu diesem Zeitpunkt war die Nachfrage nach Babykatzen sehr groß: „dadurch konnten wir alle an sehr gute Plätze vermitteln.“ So Tierheimleiterin Julia Gartner.Weiters arbeitet das Tierheim mit fünf Institutionen – Kinderdorf Altmünster, MOPÄD, Pro Mente, Assista und dem Verein Neustart – zusammen. Kinder und Jugendliche aus dem Kinderdorf und von MOPÄD besuchen das Tierheim um bei der täglichen Arbeit Unterstützung zu geben, einfach nur Tiere streicheln oder mit Hunden spazieren gehen. Personen mit Einschränkungen, von Assista, sind regelmäßig im Haus um bei der täglichen Tierpflege zu helfen und Klienten von Neustart übernehmen die anfallenden handwerklichen Tätigkeiten.Im Bereich Wildtiere gibt es eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem „Igelhof Aurachtal“ sowie der Familie Groder aus Vorchdorf.Julia Gartner: „Diesen beiden bin ich besonders dankbar, denn sie haben sich auf Igel, Eichhörnchen, Siebenschläfer und Fledermäuse (Igelhof Aurachtal) bzw. Sing-, Greifvögel, Feldhasen und Rehkitze (Familie Groder) spezialisiert und können diese Tiere bestmöglich betreuen.“Anfang Juni stand ein Termin in Linz bei der OÖ Landesregierung in Linz an, bei diesem ging es um eine Bilanz des vergangenen halben Jahres und die Planung der nächsten 6 Monate.Obmann Walter Pichler schwärmt: „Einmal mehr wurde unsere Arbeit für die Tiere mit Lob belohnt, das zeigt uns, dass wir mit den vielen „Ehrenamtlichen“ und mit unseren Mitarbeiten wertvolle Arbeit, auch über die Bezirksgrenzen hinweg, leisten!“Seit 1.7.2017 ist die neue Novelle zum Tierschutzgesetz in Kraft. Diese verbietet unter anderem Tierschutzvereinen und Privatpersonen Tiere im Internet, wie z.B.: Facebook oder Willhaben, feilzubieten. Dazu Walter Pichler: „Uns trifft diese Novelle nicht, da wir den Status eines Tierheims haben.“ Auch ist noch kein Anstieg der Tieraufnahmen zu verzeichnen.Laut Medienbericht von 22.7.2017 plant NR Dietmar Heck (SP-Tierschutzsprecher), im September, einen Initiativantrag im Nationalrat einzubringen, um diese Novelle für Private zu entschärfen.Öffnungszeiten des Tierheims Altmünster: Montag, Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung. Tel. 0676/53 73 012Bericht: Tierheim Altmünster – Fotos: Daniela Loibl und Tierheim Altmünster