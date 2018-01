Die große Aprés Ski Party in Dachstein West

Auf zur größten Schneeparty im Salzkammergut

Loisach Marci das Alpenhorn

Im Zuge der Nacht der Ballone in Gosau startet am Mittwoch, 17. 01. 2018 die größte Aprés Ski Party des Winters in Dachstein West. Snowfood Festival, Live DJ, Live Band, Modenschau und für die, die hoch hinaus wollen auch noch Ballonfahrten – hier ist wirklich für jeden was dabei!Schon um 15:00 Uhr wird mit dem ersten Snowfood-Festival in Gosau gestartet, wo regionale sowie internationale kulinarische Highlights auf die Gäste warten.Ab 18:00 Uhr heizen die DJ‘s Zweitagesbart den Gästen bei der Skimodenschau so richtig ein. Ab 20:00 Uhr trifft dann mit dem Haupt Act Loisach Marci das Alpenhorn auf Elektrobeats.Veranstalter und selbst leidenschaftlicher Ballonfahrer „Gottfried Koller“ aus Gosau: „Wir erwarten auch heuer wieder ca. 20 Ballone die bei der Nacht der Ballone das Gosautal verzaubern. Das Programm wurde heuer massiv ausgebaut mit DJ´s, Modenschau und toller Kulinarik. Natürlich darf der beliebte Walzertanz der Ballone dennoch nicht fehlen. Das Gelände am Gosauer Hornspitz ist für diese neue Party einfach ideal und auch die Ballonfahrer freuen sich schon riesig auf das neue Programm“.Alle Infos auf www.dachstein.at oder Tel. unter 050/140.