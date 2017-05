Ein Hoch dem 1. Mai - Maibaumaufstellen in Gschwandt.

01.05.2017, 23:53 Uhr

Die Landjugend Gschwandt mit Obfrau Franziska LEITNER war dieses Jahr am 30.4.2017 mit dem Maibaumaufstellen in der Gemeinde Gschwandt an der Reihe. Eine kerzengerade Tanne wurde vor ca 14 Tagen geschlagen und in stundenlanger Arbeit bearbeitet, mit Kränze, einer Girlande aus Tannenzweige und mit Lichterkette geschmückt. Um 18 Uhr wurde der Maibaum dann auf den Parkplatz der Gemeinde gebracht, wo schon fast ganz Gschwandt versammelt war.Die Musikkapelle Gschwandt marschierte ebenfalls ein und begleitete das Maibaum Aufstellen mit flotten Musikstücken. Ernst LOITELSBERGER achtete mit Argusaugen auf das Geschehen und mit gezielten Anleitungen hieften die Burschen der Landjugend den Maibaum Meter für Meter mit speziell dafür vorgesehenen Stangen in Richtung Himmel. Nach 1,5 Stunden war das Werk vollbracht und tosender Applaus der vielen Zuschauer war die Folge.Bürgermeister Fritz STEINDL versorgte die „Schwerarbeiter“ mit flüssiger Stärkung und für die kleinen Gemeindebürger hatte er einen großen Sack mit Zuckerl mitgebracht, die er unter Geschrei der Kids verteilte.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Maibaum 2017 Gschwandt