22.04.2018, 16:22 Uhr

Anlässlich des heutigen Gedenktages des hl. Georg, fand heute in Bad Ischl der Georgiritt statt.

Der hl. Georg gilt als Schutzpatron der Reiter, Bauern, Soldaten und Pfadfinder – er wird als Ritter dargestellt. Zum ersten Mal war ich heute, 22. April 2018, in Bad Ischl bei diesem Brauchtum dabei.Was ich sah, war schön anzusehen. Ein feierlicher Zug, mit festlich geschmückten Pferden und Wägen, ging vom Bad Ischler Busterminal aus bis zur Reitsportanlage in der Kaltenbachau – allen voran die Ortsmusikkapelle.An der Rennbahn fand die Reiter- und Pferdesegnung statt, gefolgt von beeindruckenden Vorführungen.Veranstalter: Union Reit- und Fahrverein Bad IschlFotos: by mOnA – MORI Fotografie