„Englisch in Action“ begeisterte Tourismusschüler

BAD ISCHL. Eine besonders intensive Form des Fremdsprachenunterrichts stellt „English in Action“ dar, das an den Tourismusschulen immer großen Anklang findet.

Jedes Jahr kommen die dritten Jahrgänge der Höheren Lehranstalt und die zweiten Jahrgänge des Aufbaulehrgangs in den Genuss eines einwöchigen Sprachunterrichts durch Native Speaker aus Großbritannien. Der Regelunterricht ist dabei aufgehoben. Die Devise lautete natürlich „english only“. Eines kam in dieser Woche mit Sicherheit nicht zu kurz, nämlich der Spaß. Es wurden Spiele gespielt, kurze Theaterstücke geschrieben und aufgeführt und die Schüler arbeiteten an einer Erfindung, die sie dann präsentieren mussten – wie in einer Startup Show. Bei einer Modeschau präsentierten die Schüler eigene Modelle, die aus Müllsäcken gestalten worden waren. Neben aller Kreativität wurden natürlich auch landeskundliche Themen, Politik oder Literatur aus Großbritannien bearbeitet. „Im Großen und Ganzen wurde die Sicherheit in Englisch verbessert und viele haben auch wieder den Spaß am Sprachenlernen neu entdeckt“, resümiert beispielsweise Julia Herzog.