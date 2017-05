Fahrzeug mit Kran aus Böschung geborgen

10.05.2017, 09:04 Uhr

Aus einer Böschung musste die FF Bad Goisern mittels Kran einen Pkw bergen, nachdem dieser über einen Parkplatz hinaus gerollt war

BAD GOISERN. Bergungseinsatz für die FF Bad Goisern in den Abendstunden des 9. Mai: Beim Parkplatz eines Lebensmittel-Diskonters nahe des Kreisverkehrs an der B145 war ein Pkw über das befestigte Ende des Parkplatzes hinaus und über eine steile Böschung in Richtung Bundesstraße gerollt. Um weitere Beschädigungen am Fahrzeug zu verhindern, war eine möglichst schonende Bergung geboten. Deshalb setzten die Kräfte der FF Bad Goisern den Bergekran des Rüstfahrzeugs ein, mit dem das Fahrzeug behutsam aus dem Gelände gehoben und wieder am Parkplatz abgestellt werden konnte.