Faschingsumzug Scharnstein: Die Fotos zur fünften Jahreszeit

12.02.2018, 01:15 Uhr

Die Glorreiche Idee eines Faschingsumzuges zum 50 Geburtstag von LAbg und Bürgermeister von Scharnstein Rudi RAFFELSBERGER, die seine Familie hatte, wurde heute Faschingsonntag 11.2.2018 in die Tat umgesetzt.Und es war überwältigend! An die 50 Wägen und Gruppen marschierten vom Mühltal in das Ortszentrum Scharnstein. Dort wartete der Jubilar und "Starmoderator und Gaudimax" Karl BAUMGARTNER auf die Faschingsdelegationen. Die Gratulantenschar an Bürgermeistern der Umgebung, Kollegen aus dem Landtag, Freunde und Bekannte war ebenfalls endlos.Und Rudi RAFFELSBERGER bewies auch sein handwerkliches Geschick und wurde mit dem Kran auf eine Holzkonstruktion von Holzbau BAMMER Scharnstein gehoben und musste mit zwei langen Nägeln einen Dachstuhlbalken befestigen. Als gelernter Zimmerer meisterte er auch diese Aufgabe bravourös!Die Premiere des ersten Faschingsumzuges in Scharnstein war mehr als gelungen. Dies bewiesen hunderte Zuschauer aus Nah und Fern, die ihre Begeisterung durch tosenden Applaus zum Ausdruck brachten.(In Kürze alle Bilder unter www,fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Faschingzug Scharnstein!)