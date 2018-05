Feierliche Eröffnung des Gemeindeamtes in Frankenmarkt

07.05.2018, 02:17 Uhr

Die neuen Räumlichkeiten am Hauptplatz. Im ehemaligen Gebäude des Bezirksgerichts finden die Bürger jetzt ein freundliches Bürgerservicezentrum vor.Bürgermeister Peter Zieher eröffnete am Sonntag offiziell dasneue Gemeindeamt. Für die musikalische Note während des ganzen Tages sorgte der Musikverein Frankenmarkt.Im Anschluss an den Festakt konnten alle Interessierten einen Blick in das moderne Bürgerservicezentrum wagen.Alle Fotos von; Franz Lechner