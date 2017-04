FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG IN OBERWEIS



Am Samstag, den 6. Mai 2017 von 8.00 bis 12.00 Uhr wird wieder eine Feuerlöscherüberprüfung im Feuerwehrhaus Oberweis durchgeführt.

Löscher können bereits am Freitag von 18.00 bis 20.00 Uhr beim Feuerwehrhaus OBERWEIS abgegeben werden

Diese Überprüfung ist für alle Löscher (Pulver, Schaum, CO2 oder dergleichen) alle 2 Jahre gesetzlich vorgeschrieben.



Die Fa. CRESU Brandschutz wird diese in bewährter Weise

von 08.00 – 12.00 Uhr durchführen.



Die Kosten einer Löscherüberprüfung beträgt € 9,00 und beinhaltet die Arbeitszeit, Dichtungsmaterial und die Plakette. Allfällige Reparaturen oder Ersatzteile sind gesondert zu bezahlen.



Auch Neugeräte könne zu sehr günstigen Preisen erworben werden.