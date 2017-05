Florianifeier 2017 der Ohlsdorfer Feuerwehren in Ohlsdorf

09.05.2017, 06:39 Uhr

Nach dem Marsch vom Gerätehaus Ohlsdorf zur Ortskirche fand die Florianimesse statt. In der gemeinsamen Familienmesse wurden die neuen Atemschutzgeräte der Feuerwehr Aurachkirchen gesegnet. Nach der von Pater Alois abgehaltenen Messe, wurden die Ehrungen von Feuerwehrkameraden am Kirchenplatz durchgeführt. Dabei wurde auch den toten Kameraden gedacht und ein Kranz niedergelegt. Der Musikverein Ohlsdorf unterstützte die Florianifeier wie immer musikalisch.



Ehrungen und Auszeichnungen

Mit der 25. jährigen Medaille für Feuerwehrtätigkeit wurden Reisenberger Martin (FF Ohlsdorf) und Fürtbauer Franz (FF Aurachkirchen) geehrt. Die 40. jährige Dienstmedaille erhielten Kruppa Heinz, Leutgeb Erich, Maxwald Franz jun. Maxwald Karl, Maxwald Kurt und Pamminger Manfred (FF Ohlsdorf).Stellvertretend für alle Bewerbsteilnehmer erhielt Maximilian Mirlacher (FF Aurachkirchen) das Funkleistungsabzeichen in Silber überreicht. Schicho Raphael erhielt das Funkleistungsabzeichen in Bronze, welches er erst am Freitag erreichte, mit vollen 250 Punkten und somit den Landessieg holen konnte. Ebenfalls wurden zahlreiche weitere Kameraden genannt, welche im Jahr 2016/2017 an Bewerben teilnahmen, 61 an der Zahl.



Dank und Anerkennung

Kommandant HBI Ernst Pesendorfer durfte in diesem Zuge unserer langjährigen Näherin Danken. Frau Christine Gassenbauer hat über mehr als 30 Jahren die Uniformen der Ohlsdorfer Feuerwehrmitglieder umgenäht. Dabei wurde tausende Dienstgrade geändert und zahlreiche andere Dinge repariert. Sie erhielt als Dank und Anerkennung eine Urkunde, einen Blumenstrauß sowie eine Florianitafel überreicht. Herzlichen Dank für die Unterstützung.Nach den Gruß- und Dankesworten der Ehrengäste bzw. der Feuerwehrkommandanten lud die Gemeindeführung zu einem Essen ein.