Florianifeier und Lösch mit Tag der FF Lindach

09.05.2017, 16:24 Uhr

In Reih und Glied marschierte man gemeinsam mit der Musikkapelle Lindach den Weg vom Feuerwehrhaus zur Kirche. Nach dem Gottesdienst nutzte Kommandant Andreas Pesendorfer die Gelegenheit, um sich für neue Ausrüstungsgegenstände, welche von der Gemeinde finanziert wurden, zu bedanken. Pfarrer Dr. Johann Mittendorfer segnete anschließend die neue Schmutzwasserpumpe vom Typ Chiemsee der Marke SHG. Bei einer Förderhöhe von 2 Metern schafft diese Pumpe eine Förderleistung von 2200l/min. Aufgrund des großen Korndurchgangs von 80mm kann sie auch Schmutzwasser pumpen, was besonders bei Hochwasserereignissen, wie jenen letzten Jahres, von entscheidender Bedeutung ist.Als Dank für über 50 Jahre Mitgliedschaft, wurde Kamerad Franz Hüttner die 50-jährige Feuerwehrdienstmedaille verliehen, welche von Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger überreicht wurde. Anschließend ließ man die Feierlichkeiten bei gemeinsamer Speiß und Trank im Feuerwehrhaus ausklingen.

Die FF Lindach möchte auf diesem Weg aber auch auf den „ Lösch mit Tag “ aufmerksam machen. Bei dieser praxisorientierten Infoveranstaltung lernst du dabei alles über das Feuerwehrwesen und was es heißt, ein Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau zu sein.Desweiteren werden Dipl.-Ing. Hans Starl über Selbstschutz bei Elementarereignissen sowie Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger über den aktuellen Stand des geplanten Hochwasserschutzes in Lindach sprechen.Es wird immer schwieriger Menschen für die Mitarbeit in einer ehrenamtlichen Organisation zu gewinnen. Egal ob jung oder alt, ob Frau oder Mann: nur gemeinsam kommen wir voran. Aus diesem Grund laden wir dich ein, bei unserem „Lösch mit Tag“ ein bisschen Feuerwehrluft zu schnuppern. Lösch mit Tag am Samstag, 13. Mai ab 14.00 im Feuerwehrhaus Lindach