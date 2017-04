"Formel EINS der Seifenkisten auf Schienen“

22.04.2017, 00:52 Uhr

Wohl einzigartig Welt,- und Europa weit, dürfte der 1. Gmundner Downrail Challenge auf den Schienen der Gmundner Straßenbahn am Freitag 28.4.2017 mit Start um 21:00 Uhr werden.Was braucht man: Schienen bergab und einen langen Auslauf! „Nur“ 120 Jahre seit der Eröffnung der Gmundner Straßenbahn hat es gebraucht, bis ein paar Verrückte diese Location für ein nächtliches Rennen entdeckt und nutzen werden. Natürlich in Absprache mit den Verantwortlichen der Stern & Hafferl Straßenbahngesellschaft, mit der Stadtgemeinde Gmunden und auch den Anrainern.Heute Freitag 21.4.2017 hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr selbst gefertigtes Rennvehikel zu testen. Um 21:00 Uhr ging es los. 9 der bis jetzt 13 angemeldeten Teams waren heute beim Teststart dabei und der hatte es in sich. Die geplante Endstation bei der Bezirkshauptmannschaft schafften alle Gefährte locker. Was zuerst scherzhaft gemeint wurde, dass die Besten die Kondidorei Grilliger erreichen, wurde fast Wirklichkeit und dies beim Probebetrieb.Durch die doch lange Abfahrt vom Bürogebäude der Firma STERN & HAFFERL in der Kuferzeile bis zur Esplanade, kamen die Schienenwagerl ganz schön in Schwung und gebremst wurde natürlich nicht. Das Gefährt alleine darf bis 50 Kg haben und Personen können so viele wie möglich darauf Platz nehmen. Es herrscht Helmpflicht und tragen von Prodektoren! Achtet man auch noch auf die Windschlüpfrigkeit, dann gehts hurtig zur Sache. Also für Spannung am Freitag 28.4.2017 ist alle Male gesorgt. Auch beim heutigen Testrennen war bereits das Publikumsinteresse groß und die Begeisterung ebenfalls.Die Hauptverantwortlichen dieser Challenge sind Nina HAMMERSCHMIED, Martin KUNZE und für die Stadtgemeinde Manfred ANDESSNER. Für den Sieger winken 250,- Euro in Gmunden Gutscheinen! Das Organisationsteam und die Teilnehmer an der 1. Gmundner Downrail Challenge freuen sich auf viele begeisterte Zuseher!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Downrail Challenge