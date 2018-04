Franz Eisl: "Kinderbetreuung in St. Wolfgang ist top"

26.04.2018, 12:00 Uhr

Erweiterter Leistungsumfang bringt Zuwächse bei Nachmittagsbetreuung

ST. WOLFGANG. Gemeinsam mit der Pfarre St. Wolfgang wurde im Sommer 2015 die neue Kinderbetreuungseinrichtung eröffnet. Krabbelstube, Kindergarten und Landesmusikschule sorgen seither für ein umfassendes Betreuungs- und Ausbildungsangebot für jüngsten Wolfganger. „Wir haben einen Schwerpunkt auf das Programm 'Gesunder Kindergarten' gelegt“, so Bürgermeister Franz Eisl und Familien-Ausschuss-Obmann Matthias Heckmann. Dazu wird ein kindergerechtes Mittagessen angeboten, das vom Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl zubereitet wird. Besonders stolz sind die Verantwortlichen von Gemeinde und Pfarre auf die guten Besuchszahlen – speziell bei der Nachmittagsbetreuung gibt es um 25 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr. „Wir sehen mehrere Gründe für den guten Erfolg“, so Eisl und Heckmann. "Hochmotivierte Mitarbeiterinnen, gesundes Essen für die Kinder und ein modernes Gebäude mit kindergerechter Ausstattung sind die Garanten für zufriedene Familien“. Darüber hinaus kann Bürgermeister Eisl auch berichten, dass das Projekt „Kindergarten Neu“ bereits nach drei Jahren ausfinanziert ist: „Wir zahlen heuer die letzte Kreditrate und haben somit wieder mehr Spielraum für weitere Betreuungsangebote wie beispielsweise die erfolgreiche aber kostenintensive Sommerbetreuung für Kinder von berufstätigen Eltern“, so der St. Wolfganger Bürgermeister.