Frühlings-Pflanzenflohmarkt war ein sonniger Erfolg

24.04.2018, 09:00 Uhr

Ein reichhaltiges Kuchen-Kaffee/Tee Buffet und eine schmackhafte Bärlauchsuppe standen für die Besucher bereit. Ein herzlicher Dank an alle, die Gewächse und süße Köstlichkeiten gratis zur Verfügung stellten, an alle Helferinnen und Helfer für ihren zuverlässigen Einsatz und an die Gemeinde für die Benützung der Infrastruktur. Mit dem Reinerlös dieses Flohmarktes können wieder in Not geratene Familien im Ort unterstützt werden.