Frühlingskonzert der Salinenmusikkapelle Bad Ischl

06.05.2017, 09:18 Uhr

Kapellmeister Josef Morbitzer und seine sechzig Musikerinnen und Musiker hatten sich in monatelanger intensiver Probenarbeit gewissenhaft vorbereitet und bereiteten dem bestens gelaunten Publikum einen interessanten und unterhaltsamen Konzertabend.Nach der imposanten Eröffnungsfanfare des britischen Komponisten Philipp Spark zu Ehren der Heiligen Cäcilia begrüßte Obmann Artur Höllwerth die vielen Konzertbesucher. Darauf folgten Auszüge aus dem 1. Satz der Sinfonie Nr. 40 in g-moll von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Ouvertüre „Marinarella“ aus der Feder von Julius Fučik. Der Walzer „Sphärenklänge“ von Josef Strauss und eine Fantasie mit Melodien aus der Oper „Carmen“ von George Bizet fanden beim Publikum großen Anklang.Nach der Pause wurden die Konzertbesucher von Vizekapellmeister Michael Höllwerth am Dirigentenpult mit dem Marsch „Die Sonne geht auf“ begrüßt. Dann wechselte das Orchester in die Welt der Operette. Die Sopranistin Lala Puluzyan verzauberte mit ihrer unvergleichlichen Stimme und der Arie „Mein Herr Marquis“ aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss das Publikum.Ein großes Potpourri aus der „Lustigen Witwe“ von Franz Lehár brachte einen Vorgeschmack auf den Ischler Operettensommer 2017. Den viel umjubelten Höhepunkt des Konzertes bildete das „Vilja-Lied“ dargeboten von Lala Puluzyan, begleitet von der Salinenmusik. Das Publikum forderte mit stürmischem Beifall eine Wiederholung.Zum Abschluss zeigten die Musikerinnen und Musiker, diesmal wieder unter der Leitung von Vizekapellmeister Michael Höllwerth und dem Stück „Adele in Concert“, dass sie auch in der Popwelt zu Hause sind. Nach den Schluss- und Dankesworten des Obmann-Stellvertreters Hans Promberger und zwei Zugaben endete ein gelungener Konzertabend.Die Salinenmusikkapelle Bad Ischl freut sich schon auf das Konzert zum Tag der Blasmusik am 25. Mai um 10.45 Uhr im Kurpark sowie auf die Kurkonzertsaison, die am Dienstag, 20. Juni, um 19.00 Uhr gestartet wird.