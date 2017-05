Geheime Abstimmung als Schutz vor Klagen

03.05.2017, 20:00 Uhr

Gmundner Gemeinderat beschloss Bebauungsplan im Villenviertel in der Satoristraße.

GMUNDEN (km). 24 Gemeinderäte stimmten – geheim – für den vieldiskutierten Bebauungsplan, elf dagegen, zwei gaben ungültige Stimmzettel ab. In der Satoristraße plant Michael Ridler zwei Wohnblöcke, über deren Höhe in den letzten Monaten viel gestritten wurde. Die Wohnblöcke würden den Seeblick einschränken, ist die Kritik der Anrainer im Villenviertel, die sich vehement gegen den Bebauungsplan gewehrt hatten. Eines der Argumente der Anrainer: Der ehemalige Bürgermeister Heinz Köppl habe in einem Schreiben an das Land OÖ mitgeteilt, dass die Stadtgemeinde möchte, dass das Grundstück, das der Landes-Immobiliengesellschaft gehörte, nur sehr dezent verbaut werde. Dies minderte den Kaufpreis für Ridler. Diese Beschränkung wurde nirgends festgehalten, argumentiert Baustadtrat Reinhold Kassmanhuber. Der BIG-Stadtrat und Bürgermeister Stefan Krapf zogen externe Experten hinzu, die BezirksRundschau hat berichtet. Der neue Bebauungsplan sieht nun vor, dass die Wohnblöcke eine Etage samt Dach über die Satoristraße ragen dürfen. FPÖ und SPÖ sprachen sich gegen den Bebauungsplan aus.