Glimpflicher Ausgang bei Flurbrand in Perneck

21.09.2018, 09:18 Uhr

Scheune in Brandgefahr

Entsorgte Asche als Brandursache

Beim Eintreffen des ersten Feuerwehreinsatzfahrzeuges stand nur eine verhältnismäßig kleine Fläche in Brand. Jedoch gleich neben der Brandstelle befindet sich eine Scheune, welche bei einer weiteren Brandausbreitung bedroht worden wäre. Genau in dieser Scheune veranstaltet die Feuerwache Perneck ihr alljährliches Kellerfest, welches zur Anschaffung von notwendigen Einsatzgeräten dient.Vom Sulzbach, welcher auf Grund der vergangenen Regenfälle wieder über einen ausreichenden Wasserstand verfügt, konnte mittels der neuen Tragkraftspritze angesaugt werden.Nachdem die Löschleitung fertiggestellt wurde, konnte mit den Löscharbeiten begonnen werden. Um den Brand gänzlich ablöschen zu können, musste die Haufen umgegraben werden. Um 17:30 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden.Wie sich heraus stellte, wurde heiße Asche auf dem Haufen entsorgt, welche den Brand verursachte. Wäre der Brand nicht bemerkt worden, so hätte es wohl in der Nacht oder am Morgen ein schlimmes Erwachen gegeben. Auch die Hitze der vergangenen Tage hat wiederum für eine entsprechende Trockenheit gesorgt, welche mitsamt des Auwindes eine entsprechende Brandausbreitung begünstigt hätte.