Gosauer Fahrraday: "Rad'l richtn" und E-Autos erkunden

28.04.2017, 12:07 Uhr

GOSAU. Auch dieses Frühjahr ist es wieder soweit! Alle Radler, die Reifenplatzer, herausgesprungene Ketten und andere Pannen verhindern möchten, lädt der Verein Energie Zukunft Gosau herzlich zum heurigen Fahrraday ein.

E-Autos als Schwerpunkt

Am 6. Mai ab 13:30 Uhr bietet der Goiserer Bikeshop Mauna Loa wieder seine Serviceleistungen für Räder aller Art im Ort vor Ort an. Zusätzlich können die Gosauer Mountain- und E-Bikes bzw. Kinderradanhänger ausprobieren und sich durch neue Produkte rund ums Rad schmökern."Aufgrund der geänderten gesetzlichen Bedingungen und des steigenden Interesses konzentrieren wir unser Rahmenprogramm heuer auf E-Mobilität", so das Veranstaltungsteam. Toyota Aigner und Autohaus Schiffner laden zum Probefahren ihrer E- und Hybridautos ein. Auto Schwaighofer präsentiert seinen E-Klein-Lkw. Die EAG stellt mögliche Abrechnungssysteme bei der E-Ladestation vor Ort und den BMW i3 vor. Zusätzlich legen wir Informationsblätter über Kosten und Förderungen von E-Autos auf.