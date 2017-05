Grünau i. A.: Die Erstkommunion, ein großes Fest für die ganze Pfarre.

08.05.2017, 20:28 Uhr

Hr. Pfarrer P. Christoph dahinter die Paten wie die Eltern der Kinder und sich das gläubige Volk sehr zahlreich anschloß.Beim angeschloßenen Festgottesdienst, wo die Kirche bis zum letzten Platz von den Kirchenbesuchern gefüllt war, wurde dieser von den Erstkommunionkindern festlich mitgestaltet unterstützt von Instrumentaler Musikbegleitung.Alles in allem war es ein würdiger Festtag, der vielen noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.Den Tischmüttern und allen die mithalfen, diese festlichen Stunden vorzubereiten und so schön zu gestalten wurde herzlich gedankt. Die Erstkommunionkinder überreichten ihren Paten einen Blumenstock als Geschenk.Danach wurde im Pfarrsaal das Frühstück eingenommen und ein gemeinsamesFoto der Erstkommunionkinder gemacht. Damit klang dieses schöne unvergeßliche Fest aus. Die folgenden Fotos sollen den Ablauf dokumentieren. Fotos: F. Bamer.