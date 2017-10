Gschwandt ist stolz auf Herrn Direktor Professor Walter KIENESBERGER!

02.10.2017, 19:47 Uhr

Der Berufstitel „Professor“ kann für Personen, die auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und der Kunst tätig sind, verliehen werden. Voraussetzung für die Verleihung des Titels ist ein positives Fachgutachten einer inländischen Universität oder universitätsähnlichen Einrichtung.Professor Walter Kienesberger hat nach seiner Ausbildung zum Volksschullehrer ein Kompositionsstudium am Brucknerkonservatorium Linz absolviert. In all seinen Jahren als Volksschullehrer und Direktor war er ein glühender Verfechter der Musikvolksschulen, die nach wie vor als Schulversuch geführt werden. Die vielfältige musikalische Bildung war ihm stets ein großes Anliegen. Aus diesem Grund hat er schon zahlreiche Lieder für Kinder und musikalische Szenarien komponiert – die alle von den Kindern mit Begeisterung aufgenommen und sehr erfolgreich aufgeführt wurden.Neben seiner Tätigkeit als Lehrer bzw. Direktor war er in der LehrerInnenfortbildung als Referent, als Chorleiter, Organist und außerdem als Jurymitglied bei verschiedenen Preisträgerkonzerten tätig.Viele seiner Werke wurden u.a. durch das Wiener Kammerorchester, Tassilo Quartett, Bruckner Orchester Linz/Ingo Ingensand, Köcker Musi, MVS Linz (Korefschule), "Projektchor" Ernst Raffelsberger, Zürich, RSO Wien/Heinrich Schiff „zimmer drei“, LMS Ensembles, Orchester LMS Gmunden, „vocal provincial“, Co-Produktionen MVS Gschwandt/LMS Gmunden, u.v.m. aufgeführt.Als besonderes musikalisches Gustostückerl spielte die Köcker Musi bei dieser Verleihung den von Walter Kienesberger komponierten „Schnapslköck“, der vom Publikum mit Schmunzeln und begeistertem Applaus belohnt wurde.Herzliche Gratulation Herrn Direktor Professor Walter Kienesberger, der mit seinem Engagement und seinem unermüdlichen Einsatz für die Musikvolksschulen diesen Titel mehr als verdient hat!