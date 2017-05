Heide: "Bürgermeistergespräche werden weiterhin gut angenommen"

04.05.2017, 08:57 Uhr

Bad Ischler Bürgermeistergespräche von Hannes Heide zu Ende gegangen –

knapp 500 Bürger haben teilgenommen

Themen: Kindergarten, Fußballplatz, Schulzentrum & Hotelprojekt

BAD ISCHL. Zum elften Mal fanden die Bürgermeistergespräche in Bad Ischl statt, elf Mal war Bürgermeister Hannes Heide in den Ortsteilen von Bad Ischl unterwegs und informierte über wichtige Vorhaben und Projekte in der Stadt, konnte aber vor allem auch zahlreiche Anregungen und Anliegen der Bad Ischler Bevölkerung entgegennehmen. "Dass dieses Angebot zum Gespräch von der Bevölkerung nach wie vor gut angenommen wird , beweist die Zahl der Zuhörer, die der Einladung zum 'Redma miteinand' gefolgt sind. Auch heuer haben fast 500 Bad Bad Ischler das Angebot zum Gespräch genutzt", freut sich Heide.Viele Anliegen und Anregungen wurden von Mitarbeitern des Wirtschaftshofes, die den Bürgermeister begleiteten, protokolliert und werden umgehend bearbeitet.Informationen und Pläne gab es zum Kindergartenzubau in Pfandl, um allen Kindern in Bad Ischl einen Kindergartenplatz sichern zu können, zum geplanten Fußballplatz in Kaltenbach, zu dem Hotelprojekt hinter dem Kongresshaus oder dem neuen Schulzentrum am Kreuzschwesternareal. Auch über zahlreiche Bauprojekte informierte Bürgermeister Heide, darunter die nächsten Brückenbauten, Entwicklungen um einen möglichen Kreisverkehr in Pfandl, Straßensanierungen, Kanal- und Wasserleitungsbau oder die Breitbandinitiatve.Bürgermeister Heide kündigt auch bereits die Fortsetzung der Bürgermeistergespräche im nächsten Jahr an.Fotos: Lenzenweger