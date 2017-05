HLW Wolfgangsee: Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu Jung-Sommelières

02.05.2017, 17:00 Uhr

ST. WOLFGANG. Mit Stolz können nun sieben Schülerinnen der HLW Wolfgangsee das Zertifikat für Jungsommelières in den Händen halten.

Vier Teilbereiche zum Erfolg

Viel Engagement, Leidenschaft und Interesse in der Vorbereitungszeit zeichneten die Schülerinnen des heurigen Jahrganges aus. Dieser persönliche Einsatz wurde bei Eva Kasper, Simone Kohlbacher, Theresa Kolm und Lisa Riedlsperger mit einem guten Erfolg belohnt. Für die Prüfungsabnahme zeigten sich Thomas Leinwather und die externen Prüferinnen Dipl.-Päd. Isabelle Rebhan, BEd, der HBLW Neumarkt, und Dipl.-Sommelière Brigitte Reiter vom Restaurant Seeeck in St. Wolfgang verantwortlich.Diese Zertifikatsprüfung umfasste vier Teilbereiche. Die schriftliche Prüfung wurde über die Onlineplattform LMS, mit zentraler Aufgabenstellung des Ministeriums, durchgeführt. In einer anschließenden sensorischen Prüfung galt es, fünf Weine zu analysieren. Eine mit viel Einsatz und Ideen selbstgestaltete Weinkarte bildete die Grundlage für den praktischen Prüfungsteil. Es galt, die perfekte Harmonie von Speise und Wein theoretisch herzustellen, was als eine besondere Herausforderung angesehen wird. Den Abschluss bildete das Weinservice, das mit einem Fachgespräch begleitet wurde. Alle vier Teilbereiche mussten für einen erfolgreichen Zertifikatsabschluss positiv abgeschlossen werden.