HLW Wolfgangsee: „In einem Boot zur Matura“

20.09.2018, 16:30 Uhr

Schuleingangsphase: Um den Einstieg in die neugewählte Schule zu erleichtern, bietet die HLW Wolfgangsee in der ersten Schulwoche eine Schuleingangsphase an.

ST. WOLFGANG. Am Stundenplan standen Teamwork in den Baumkronen, Rudern mit den schuleigenen Booten, Spinnennetz und vieles mehr. Für die drei ersten Klassen begann der Tag mit einer Besprechung im Klassenverband. Interaktionsspiele zur Förderung der Kommunikation und des gegenseitigen Vertrauens folgten.Anschließend meisterten die Schüler die angebotenen Outdooraktivitäten. An den High-Elements durften zwei Schüler in den Baumkronen klettern. Die Klassenkameraden sicherten, halfen und sprachen Mut zu. Das Spinnennetz förderte die Geschicklichkeit, Teamfähigkeit und Problemlösungsstrategie der Schüler. Mit Begeisterung und viel Engagement bewältigten sie alle Programmpunkte.Mit einem Grillfest vor der herrlichen Kulisse des Wolfgangsees, welches die Schüler selbst organisierten, wurde der erste gemeinsame Tag beendet. Am zweiten Tag standen nach einem gemeinsamen Frühstück in der Klasse die Entwicklung von Klassenregeln und Geschicklichkeitsbewerbe im Turnsaal auf dem Programm. Den Abschluss der Schuleingangsphase und somit der ersten Schulwoche, bildete die alljährliche Besinnungsfeier.