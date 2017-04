Ischler Tourismusschüler erlebten Kulturtage in Wien

26.04.2017, 14:04 Uhr

WIEN, BAD ISCHL. Im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes „Kunst und Kultur“ unternahmen die dritten Klassen eine Exkursion in die Bundeshauptstadt.

Ein dichtes Programm erwartete die Schüler sowie ihre Begleitlehrer Anzengruber, Lux-Heger, Pichler und Beran. Der erste Programmpunkt war eine Führung durch die Sammlung „Batliner“ in der Albertina, wobei einige Schüler besonders von den Pointilisten angetan waren. Die Prunkräume sorgten ebenso für Begeisterung, konnte man doch unter anderem eine Kopie von Albrecht Dürers Hasen bewundern. Mit einem gemeinsamen Theaterbesuch im Volkstheater Wien („Niemandsland“ von Rael Ronen) endete der erste Tag. Am nächsten Vormittag – wieder bei herrlich sommerlichen Temperaturen – gab es eine ausführliche Stadtführung, bei der die Schüler viel Neues über ihre Bundeshauptstadt erfahren konnten. Anschließend nutzten viele die Freizeit um einkaufen zu gehen, bevor am Nachmittag die Heimreise nach Bad Ischl angetreten werden musste.