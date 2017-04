Jubiläum für Gesundheitstrainerausbildung an den Tourismusschulen Bad Ischl

24.04.2017, 13:00 Uhr

BAD ISCHL. Schon seit 10 Jahren findet an den Tourismusschulen Bad Ischl die Prüfung zum Gesundheitstrainer statt, die vom externen Prüfer Benedikt Egger vom Wifi Salzburg abgenommen wurde.

Die Schüler der dritten Klasse des Aufbaulehrganges für Sportmanagement und Gesundheitstourismus stellten dabei ihr Können und Wissen unter Beweis und erhielten in weiterer Folge das Zertifikat zum Gesundheitstrainer. Die Inhalte des Schwerpunktes „Sportmanagement und Gesundheitstourismus“ sind soweit mit der Ausbildung am Wifi ident, dass die Tourismusschüler lediglich noch die Prüfung zu absolvieren haben. Die Schüler ersparen sich somit ca. 1.500 Euro an Ausbildungskosten.Im Jubiläumsjahr konnten 18 frischgebackene Gesundheitstrainer aus der 3Ala bzw. 3 Alb kürzlich ihre Diplome – und damit eine wertvolle Zusatzqualifikation für die Berufswelt – in Empfang nehmen.