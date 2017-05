Kongressjubiläum in St.Wolfgang: 25 Jahre Osteoporoseforum

02.05.2017, 13:06 Uhr

ST. WOLFGANG. Seit 25 Jahren beherbergt St. Wolfgang einen besonderen Kongress – das Osteoporose Forum der Österreichischen Gesellschaft für Knochen und Mineralstoffwechsel.

Der Kongress findet seit Anbeginn im Michael Pacher-Haus statt – im Jubiläumsjahr mit besonders vielen Teilnehmern wurde auch die Scalaria „ins Boot geholt“. In diesen 25 Jahren besuchten über 7.000 Besucher den Kongress – und das jeweils für drei Tage. Für Bürgermeister Franz Eisl Anlass mehr als genug, den Organisatoren "Danke schön" zu sagen. Im Rahmen des Festabends in der Scalaria gratulierte und bedankte er sich in bewegenden Worten bei Peter Bernegger sowie Astrid Pammer-Fahrleitner für die Treue zum St. Wolfgang und dem Wolfgangsee. Eisl: "Es gibt wenige Kongresse mit einer derartigen Standorttreue zu ihrem Veranstaltungsort. Wir bedanken uns recht herzlich und freuen uns auf die weitere ausgezeichnete Zusammenarbeit."Als typisches Geschenk von St.Wolfgang überreichte Eisl zwei prall gefüllte Geschenkkörbe des neuen „Heimatgold-Geschäftes“.