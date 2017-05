Kreuzschwestern Gmunden mit neuem Spielplatz

12.05.2017, 12:14 Uhr

Neuer Spielplatz am Schulstandort Gmunden

Der Schulverein der Kreuzschwestern eröffnete am 28. April am Schulstandort in Gmunden einen neuen Spielplatz. Ein engagiertes Team aus Lehrerinnen und Eltern der Volksschule initiierte das Projekt vor einem Jahr nach einer Schülerbefragung.

Neben Standortsuche und Projektierung war vor allem die Finanzierung des Projektes eine Herausforderung für alle Beteiligten. Der Vorsitzende des Schulvereines, Mag. Gerhard Posch bedankte sich in seinen Grußworten für das große Engagement der Kinder, Eltern, Lehrer und Sponsoren bei der Umsetzung des Projektes.Neben privaten Sponsoren beteiligten sich Land OÖ und Stadtgemeinde Gmunden mit Fördermitteln an den Baukosten und somit konnte das Projekt im März von der Firma Stöttner/Spielplatzbau realisiert werden. Volksschuldirektor Thomas Grömer begrüßte neben Sponsoren- und Elternvertretern auch Gemeinderätin Elke Peganz, in Vertretung des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Gmunden, die besonders die Bedeutung des neuen Spielplatzes für die „Bewegte Pause“ in der Volksschule hervorhob. Spielplatzbauer Christian Stöttner resümierte, dass er noch selten so viel Eigeninitiative bei der Realisierung eines Spielplatzprojektes wahrgenommen hat.Trotz starken Schneefalls am Eröffnungstag ließen es sich die Ehrengäste nicht nehmen, am Ende der Feierstunde das offizielle Durchtrennen des Absperrbandes vor Ort vorzunehmen.