Kripperlverein Bad Goisern wählt neuen Vorstand und stellt Großprojekt vor

02.05.2017, 15:00 Uhr

BAD GOISERN. Bei der heurigen Jahreshauptversammlung des Kripperlvereins Bad Goisern wurde der neue Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt.

Obfrau war und bleibt weiterhin Traudi Glas, als ihre Stellvertreterin wurde Doris Petter gewählt. Schriftführer ist Kurt Eckel und die Aufgaben des Kassiers erfüllt weiter bewährt Gerhard Pomberger. Als Rechnungsprüfer wurden Günther Schützenhofer und Alois Pürstinger wieder bestätigt.Als großes Projekt für das heurige Jahr stellte Glas den Bau einer neuen Kirchenkrippe in St. Agatha vor. Die Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt, eine große Landschaftskrippe in den Vorraum der schönen romantischen Kirche zu errichten. Dieses Kirchlein ist wegen seines Hochaltars, gebaut auf sogenannten Grottensteinen und Sandstein, sehr berühmt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die aus der Werkstatt Guggenbichlers (1649-1723) stammenden Figuren der Kalvarienberg-Gruppe.Gemeinsam mit Pfarrer Johann Hammerl wird schon fleißig geplant und entworfen, wobei der Fortgang des Projekte in Zukunft sowohl auf der Homepage www.kripperlverein.at als auch auf www.facebook.com/goisererkrippenverein/ verfolgt werden kann. Eine besondere Auszeichnung für den Kripperlverein gab es bei der Jahreshauptversammlung der „Oberösterreichischen Krippenfreunde“ Anfang April in Altmünster. Hier wurde Obfrau Glas das Ehrenzeichen in Gold und Kassier Gerhard Pomberger das Ehrenzeichen in Silber des OÖ. Krippenverbandes verliehen.