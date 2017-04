Lakner übergibt an Enzinger: Lehár Festival in neuer Hand

25.04.2017, 10:22 Uhr

Stücke von "A bis Z"

Magie des Salzkammergutes

Bevor Lakner das Wort an den Neo-Intendanten übergab, stellte er aber noch das Programm für 2017 vor. "Meine Philosophie war bisher immer, ein A-, B- bzw. ein Z-Stück auf die Bühne zu bringen. A bedeutet sehr populär, B ist weniger bekannt und Z ist quasi vollkommen vergessen." Diesem selbsterlegten Auftrag sei er auch für die 14. Spielsaison treugeblieben. Mit Franz Lehárs "Die Lustige Witwe" startet die Festivalsommer am 15. Juli. Und zwar unter der Stabführung von Operetten-Maestro László Gyükér und in einer Neuinszenierung durch Leonard Prinsloo, der Lakner und Bad Ischl 14 Jahre die Treue gehalten hat. "Als Kontrast dazu wird ab 22. Juli 2017 zum ersten Mal in der Geschichte unserer Festspiele 'Saison in Salzburg" von Fred Raymond, eine Revueoperette nach dem Muster des unvergessenen Singspiels 'Im Weissen Rössl auf dem Programm stehen", freut sich Lakner.Zudem gedenkt das Lehár Festival Bad Ischl mit „Kaiserin Josephine“ in einer zweimaligen halb-szenischen Aufführung einem vergessenen Meisterwerk von Emmerich Kálmán. Besonders erfreut zeigte sich Michael Lakner, dass ich in seiner Abschlusssaison in Miriam Portmann als Josephine Beauharnais und Vincent Schirrmacher als Napoleon Bonaparte ein absolutes Traumpaar der Operette für die Ischler Bühne zu gewinnen war."Ich hoffe, dass die wirtschaftliche Konsolidierung und die künstlerische Neuausrichtung, die ich über die vergangenen Jahre betrieben habe, ein so starkes Fundament sind, dass man gut darauf aufbauen kann", so Lakner, der seinem Nachfolger alles Gute wünschte. Für Thomas Enzinger sei das Salzkammergut schon immer eine magische Region gewesen – die Verknüpfung von Kultur und Magie habe schon einige Künstler verzaubert. Und weiter: „Musikalisches Unterhaltungstheater in seiner ganzen Vielfalt ist die große Leidenschaft meines beruflichen Lebens. Deshalb sehe ich es nach vielen Jahren der Wanderschaft als Regisseur als eine spannende neue Herausforderung meine Kraft und meine Erfahrung als Intendant an einem so besonderen Ort wie Bad Ischl einzusetzen", übernahm Thomas Enzinger das Zepter des Intendanten. DerÜbergang zu seiner Intendanz werde ein Fließender sein, da die Sommersaison 2017 durch seinengeschätzten Kollegen vollständig vorbereitet wurde, sodass er diese lediglich und sehr gerne verwalten werde. Thomas Enzinger selbst werde seine eigenständige künstlerische Arbeit mit der Saison 2018 beginnen und werde er sich auch weiterhin dafür einsetzen, musikalisches Unterhaltungstheater in seiner ganzen Vielfalt, auf höchstem Niveau zu zeigen.