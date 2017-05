„Naturerlebnisweg Gmundnerberg“ eröffnet

05.05.2017, 13:13 Uhr

Landesrat Max Hiegelsberger: "Neue Chance für sanften Tourismus"

ALTMÜNSTER. Der Gmundnerberg ist einer der bekanntesten Aussichtsberge Oberösterreichs und bietet mit der Eröffnung des Naturerlebniswegs nun ein interaktives, bewusstes und naturnahes Erlebnisangebot in der Traunstein-Region, das gezielt Tagestouristen aller Altersgruppen ansprechen soll. „Mit diesem Naturerlebnisweg stellt die Marktgemeinde Altmünster das bewusste Gehen und Genießen unserer einzigartigen Landschaft in den Mittelpunkt. Auch regionale Schwerpunktthemen rund um unsere Kulturlandschaft und Kulinarik werden für die Besucherinnen und Besucher erlebbar und veranschaulichen die Lebensqualität in der Region“, so Landesrat Max Hiegelsberger.Die Entstehungskosten für das Leader-Projekt belaufen sich auf rund 300.000 Euro und werden zu 60 Prozent durch das Land Oberösterreich, den Bund und die EU gefördert. Neben dem Naturerlebnisweg, der auf rund fünf Kilometern elf interaktive Erlebnisstationen bietet, sind darin auch ein Besucherlenkungs- und Mobilitätskonzept enthalten. Hiegelsberger dazu: „Leader-Projekte tragen zum Erhalt der Lebensqualität und Lebendigkeit einer Region bei und eröffnen Chancen in der Regionalentwicklung. Mit nachhaltigen Projekten wie dem Naturerlebnisweg Gmundnerberg werden die Stärken einer Region gezielt genutzt und attraktive Impulse für den ländlichen Raum gesetzt.“