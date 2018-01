Neue Führung beim Musikverein Kirchham

15.01.2018, 16:53 Uhr

Plank will den sehr gut aufgestellten Verein vor allem musikalisch weiterentwickeln und das große Potential an Jungmusiker nutzen, die derzeit im eigenen Jugendorchester ausgebildet werden. Besonders freut den neuen Obmann, dass derzeit gleich vier Orchestermitglieder die Kapellmeisterausbildung absolvieren und damit die musikalische Leitung in absehbarer Zeit wieder aus den eigenen Reihen besetzt werden kann. Als Obmann-Stellvertreterin wurde Melanie Hofstätter und als neuer Stabführer Robert Holzinger gewählt. Bürgermeister Hans Kronberger gratulierte dem neuen Team zur einhelligen Bestellung und dankte besonders dem scheidenden Obmann Oberndorfer, der im Alte von nur 21 Jahren den Verein vor neun Jahren übernommen und sehr erfolgreich geleitet hat.