Neugründung: OTELO Goisern fördert Kreativität und Handwerk

12.05.2017, 10:05 Uhr

BAD GOISERN. Seit kurzem gibt es in Bad Goisern den Verein „OTELO Goisern – Zukunft Handwerk Kunst Kultur“ und viele fragen sich, was genau dort eigentlich passiert.

OTELO ist ein Konzept, das mittlerweile schon an einigen Standorten in Oberösterreich umgesetzt wird. OTELO steht für „Offenes Technologie Labor“ . Man sollte sich dabei vom Begriff Technologie nicht einschüchtern lassen, denn OTELO ist nicht nur etwas für Technikfreaks sondern für alle Menschen – unabhängig von Interesse, Alter, Herkunft, Geschlecht oder anderen Zugehörigkeiten. OTELOs sind ganz einfach offene Räume für Handwerk, Technik, Kreativität, Kunst, Kultur uvm.Sie sind vereinsstrukturiert und benötigen Räumlichkeiten, wo gemeinsame Ideen passieren können. Gemeinsam mit dem Projekt „Handwerk in die Zukunft tragen“ hat sich in Goisern eine Gruppe engagierter Leute zusammengefunden, die drei Klassenzimmer im ehemaligen Stephaneum – jetzt einfach Steffes – zu Gemeinschaftsräumen und Gemeinschaftswerkstätten umfunktioniert haben.Alle, die selbst etwas anbieten, weitergeben, tun oder an etwas teilnehmen wollen, die Ideen haben, die wissen wollen, was da passiert oder einfach nur neugierig sind, sind herzlich eingeladen, am Montag, den 22. Mai zwischen 15 und 20 Uhr im Steffes in Bad Goisern, Rudolf-von-Alt Weg 5, vorbei zu kommen, Fragen zu stellen, zu tun, zu plaudern.Am 9. Juni, anlässlich der Meistersommer-Eröffnung im Hand.Werk.Haus werden bereits erste Kurse und Workshops für Kinder (Seilerei, Textil- und Holzwerkstatt) in den Otelo-Räumen stattfinden.