Neugründung: Verein "Von Mensch zu Mensch in Bad Ischl" will Flüchtlinge unterstützen

08.05.2017, 09:00 Uhr

BAD ISCHL. Mit dem Ziel, sozial bedürftige Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen und ihnen weiter zu helfen, hat wurde der Verein „Von Mensch zu Mensch in Bad Ischl“ gegründet.

Spendenkonto

Für Flüchtlinge, die in Bad Ischl ein neues zu Hause suchen, will sich der Verein einsetzen und ihnen eine neue Perspektive für die Zukunft verschaffen. Entstanden ist der neue Verein aus der Plattform „Flüchtlinge in Bad Ischl". Den Verein werden Ines Schiller als Obfrau und Klaus Tscherne als geschäftsführender Obmann führen. Vertreten werden die beiden durch Obfrau-Stellvertreter Pfarrer Christian Öhler. Im Vorstand sind Iris Streibl als Schriftführerin mit ihren Vertreter Kurt Lux, Maria Tscherne als Kassierin und Christine Kraus als ihre Vertreterin aktiv. Als Beiräte freut sich der Verein über die Unterstützung von Pfarrer Martin Sailer, Ernst Scherr, Sebastian Hackert, Inge Brändle und Werner Gallmeier."Wir sind eine Gruppe von Personen die über Partei und Konfessionsgrenzen hinaus Hilfe leisten wollen", so Schiller. "Wir freuen uns über zahlreiche UnterstützerInnen und Mitglieder. Da wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind freuen wir uns auch über Spenden auf unser Konto."Von Mensch zu Mensch in Bad IschlIBAN:AT522031405500028484Sparkasse Bad Ischl