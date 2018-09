Paar beschädigt bei "Fotoshooting" Wasserflugzeug

16.09.2018, 09:51 Uhr

Ein 37-Jähriger und seine 21-jährige Freundin, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, die mit ihrem Motorboot am Traunsee fuhren, kamen auf die Idee, das Flugzeug für ein Foto zu benutzen.Die 21-Jährige kletterte dafür auf die Tragflächen. Dies wurde von den Besitzern vom Land aus gesehen und sie schrien die beiden an. Daraufhin flüchteten die beiden in ihrem Boot, konnten jedoch rasch ausgeforscht werden.

Das Wasserflugzeug musste von einem Luftfahrzeugwart besichtigt und auf Schäden untersucht werden. Dabei wurden Dellen festgestellt. Die Schadenshöhe kann erst nach einer genauen Inspektion durch einen Luftfahrzeugtechniker erfolgen, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen.