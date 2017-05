Pensionist in Bad Goisern von Baustahlgittern erdrückt

15.05.2017, 00:23 Uhr

Tragischer Unfall auf einer Bad Goiserer Baustelle: Ein Pensionist wurde unter Baustahlgittern eingeklemmt und verstarb

BAD GOISERN. Der pensionierte Bad Goiserer war am Vormittag des 12. Mai mit Arbeiten auf seinem Grundstück beschäftigt und wollte Baustahlgitter, die an einer Mauer lehnten, umlagern. Dabei stürzten die schweren Eisenmatten um und begruben den Mann. Mit einem vorbeikommenden Traktor versuchten Ersthelfer, die Gitter anzuheben. Doch erst den Einsatzkräften der FF Bad Goisern gelang es unter Verwendung zweier Hebekissen, die Gitter soweit anzuheben, dass der Verunfallte darunter hervorgezogen werden konnte. Die Einsatzkräfte und der Notarzt leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, welche jedoch vergeblich blieben. Der Pensionist verstarb noch an der Unfallstelle.