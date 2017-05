REGIS: 32 Projekte für das Innere Salzkammergut

09.05.2017, 07:44 Uhr

BAD ISCHL. Mit bereits 32 Förderprojekten, darunter auch viele innovative und wegweisende Entwicklungen für die Region, zog der REGIS-Vorstand eine positive Bilanz bei der Generalversammlung. Unter anderem will man weiter in Sachen Bildung, Kultur, Tourismus und Landwirtschaft in die Zukunft der Region investieren.

Themenhütten und künftiges Handwerk

Hilfe bei Wettbewerbsfähigkeit

Mit dem Projekt "Zukunft Bildung Inneres Salzkammergut" sollen fehlende Bildungsangebote samt den genauen Themen ermittelt werden. Eine gemeinsame Studie mit Experten soll mögliche Handlungsoptionen zeigen und der Ausgangspunkt für konkrete Umsetzungsmaßnahmen im Inneren Salzkammergut sein. Zudem wird der lang ersehnte Radweg am Wolfgangsee über den Scharfling nach Mondsee in Kürze gebaut. Dabei wird ein Teil der ehemaligen Bahntrasse zwischen Bad Ischl und Salzburg als Radweg neu adaptiert. Unter anderem wird ein am Radweg liegender Tunnel beleuchtet, neu ausgestaltet und am gesamten Radweg werden Rastplätze mit Sitzgelegenheiten und spezielle Infotafeln mit interessanten Inhalten installiert.Am Krippenstein gibt es bald eine weitere Attraktion: Bei der Seilbahn-Mittelstation werden vier Themenhütten unter dem Motto “Alpenräume im Klimawandel” spannend und interaktiv ausgestaltet.Bei dem Projekt "Handwerk in die Zukunft tragen” in Bad Goisern wird Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten, ihre handwerklich-manuellen Begabungen auszuleben. Dabei werden verschiedene handwerkliche Berufe praxisnah vorgestellt.Beim Projekt “Regionales Erfolgsprogramm für Unternehmen”, das zusammen mit der Wirtschaftskammer Gmunden angeboten wird, arbeiten zehn Unternehmer aus Klein- und Mittelbetrieben aus dem gesamten Bezirk Gmunden während mehrerer Workshops mit Betriebsberatern an ihrem individuellen Unternehmenskonzept, um auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben zu können.Informationen zur weiteren Förderprojekten sind auf der Homepage des Verein REGIS www.regis.or.at zu finden.