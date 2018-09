RETTUNGSSANITÄTERAUSBILDUNG SEPTEMBER 2018

17.09.2018, 10:44 Uhr

BEZIRK GMUNDEN Das Rote Kreuz in OÖ. startet landesweit im Frühjahr und Herbst an allen Ortsstellen eine 16-stündigen Erste-Hilfe-Kampagne. Der heuer angebotene Herbsttermin am 24. September 2018 (Bad Goisern 27. September) kann in unserem Bezirk auch gleichzeitig als Einstieg für die Ausbildung zum Rettungssanitäter genutzt werden.

Diese gesetzlich geregelte Ausbildung findet gleich im Anschluss statt und befähigt nach positivem Abschluss aktiv im Rettungsdienst mitzuarbeiten. Sei auch DU dabei und werde Teil unserer Rot-Kreuz-Gemeinschaft. Interessenten bitte um Kontaktaufnahme mit einer unserer 7 Ortsstellen unseres Bezirkes, oder während des Erste-Hilfe-Kurses mit dem zuständigen Lehrbeauftragten.Kursanmeldungen über:www.erstehilfe.at oder unter: 07612/65093Ps.: Eine gute Möglichkeit für angehende Zivildiener, die Ausbildung schon vorher zu absolvieren, um den Zivildienst nahe dem eigenen Heimatort ableisten zu können.