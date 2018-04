Sanierungsarbeiten an der B145 in Altmünster

27.04.2018, 10:12 Uhr

Seit Anfang März schreiten diese Arbeiten gut voran und ab Mai erfolgt der Abschnitt von der Billa-Filiale Richtung Traunkirchen bis zum Ortsende von Altmünster. Hier werden im Geh- und Radweg die Leitungen erneuert. Dabei kann im jeweiligen Baufeld – auf einer Länge bis zu 100 Metern – der Radverkehr nur mit dem motorisierten Verkehr als Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden und so kommt es während der Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen. Die Marktgemeinde Altmünster ersucht die Verkehrsteilnehmer dafür um Verständnis. Während der Monate Juli und August werden in Altmünster keine Arbeiten an der B145 durchgeführt. Diese Sanierungsmaßnahmen stehen auch in keinem Zusammenhang mit der Planung der Umfahrung oder Untertunnelung der B145.