„Schifoan is des leiwandste“ KIGA Gschwandt

03.02.2018, 00:19 Uhr

Zum zweiten Mal organisierte Petra Spitzbart mit Unterstützung der Kindergartenleitung und in Zusammenarbeit mit der Schischule Kasberg einen dreitägigen Anfängerschikurs für die „Schulanfänger“ des Kindergartens Gschwandt. Begleitet von einigen Müttern und Vätern ging es gemeinsam mit dem Bus, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Gschwandt, am Montag, den 29. Februar los. Ein wunderbarer sonniger Tag und drei äußerst nette Schilehrer erwarteten die 17 Kinder im Schigebiet Kasberg, dessen Schipässe für Kindergärten von Land OÖ gefördert werden.Der zweite Tag war bei leichtem Regen wettertechnisch eher ungünstig, was aber die Kinder nicht davon abhielt, das Tagesprogramm tapfer durchzuziehen. Der dritte Tag war der Tag des Abschlussrennens: In drei Gruppen gaben die kleinen Schiasse Alles und absolvierten das spannende Rennen ohne Ausfall! Bei der Heimfahrt im Bus war zunächst noch aufgeregte Stimmung, die aber bald in Müdigkeit und Erschöpfung überging.Am Donnerstag, 1. Februar fand dann in kleinem Rahmen die Siegerehrung im Kindergarten Gschwandt statt. Klaus Feichtinger, wertvolle helfende Hand im Schikurs, Petra Spitzbart und Kindergartenleiterin Monika Weißmann überreichten allen Teilnehmern eine Medaille und eine Urkunde, worauf alle Kinder sehr stolz waren. Zu Recht – es waren großartige, aber auch anstrengende drei Tage!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Schikurs KIGA Gschw.