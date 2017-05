Schleiss-Haus wird revitalisiert

02.05.2017, 09:47 Uhr

Das Projekt Schleiss-Haus: Ein Stadtteil erwacht

Ziel: Nachhaltiger, urbaner Branchenmix

Bei dem Haus mit der Adresse Theatergasse 16 – 18 im Zentrum von Gmunden handelt es sich um historischen Boden. Erstmalig im 16. Jahrhundert erwähnt, gelangte es dreihundert Jahre später in den Besitz der Familie Schleiss, die auch Gründer der Gmundner Keramik waren. Naheliegend also, dass dem nunmehrigen Projektbetreiber diese Verbindung von Tradition und Moderne „im Blut liegt“: Die Domus Felix Bauträger GmbH als Partnerschaft der APL Immobilientreuhand GmbH und der Stern & Hafferl Bau GmbH realisiert das Projekt. Ein weiteres Vorzeigeprojekt der Bauprofis aus dem Gmundner Traditionsunternehmen.Die hinter der APL stehende Familie Lintner hat bereits mit der behutsamen Sanierung des denkmalgeschützten Seiler- und Färberhauses in der Gmundner Linzerstrasse (verwirklicht mit Stern & Hafferl Baugesellschaft m.b.H.).„Das Schleiss-Haus, ein denkwürdiger Ort voller Erinnerung an eine handwerklich meisterhafte Tradition soll wieder ein Ort voller (Er)Leben werden. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt mit all unserem Wissen und in gewohnt hoher Qualität für Gmunden zu realisieren.“ So die Vision von DI Georg Neumann, GF Stern & Hafferl Baugesellschaft mbH und Mag. Paul Lintner, GF APL Immobilientreuhand GmbH.Das teilweise denkmalgeschützte Haus wird in der Außenwirkung originalgetreu renoviert sowie innen komplett erneuert und auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Die Sockelzone wird neben den für die Versorgung der Liegenschaft notwendigen Räume und Flächen für eine geschäftliche Nutzung adaptiert. Die Nutzfläche im Gartenbereich wird in einen Park umgestaltet sowie zwei Stadtvillen mit darunterliegender Garage errichtet. Zukünftig schafft die neu errichtete Anlage eine Verbindung zwischen der städtisch dicht verbauten Theatergasse und der locker verbauten Villengegend. Die Liegenschaft wird sowohl über die Theatergasse und die Satoristraße zugänglich sein. Insbesondere wird der Weg in die Theatergasse so konzipiert, um den Zugang zum Stadtzentrum attraktiv zu gestalten.„Das historische Schleiss-Haus hat in den vergangenen Jahren eine vielfältige Nutzung erfahren. Nun war es seit vielen Jahren ungenutzt – mit erheblichen Folgen für das Erscheinungsbild der Innenstadt. Ich freue mich sehr, dass Experten mit all Ihrem Know How dieses Projekt als Impuls für die Wiederbelebung der Theatergasse und der Gmundner Wirtschaft umsetzen.“ So Bürgermeister Mag. Stefan Krapf zum Projekt.Tradition und Moderne sollen auch in den Geschäftsflächen des Gebäudes Einzug halten. Einerseits soll z.B.: Gmunden’s einziges Buchgeschäft „Kochlibri“ erhalten bleiben, anderseits soll ein moderner, urbaner Branchenmix das Konzept abrunden. Der Feinkost-Nahversorger „irma’s wird mit regionalen, hochwertigen Produkten für ein modernes, geschmackvolles Einkaufserlebnis in denkmalgeschützten Wohlfühlambiente sorgen. Ein weiteres Geschäftslokal mit ca. 50 m2 soll bevorzugt an innovative Gewerbetreibende mit einer guten Idee für Gmunden vermietet werden. „Von den verwendeten Materialien bis zum Parkplatz für Elektroautos wollen wir auch hier zeigen, dass Ökologie, Qualität und innovative Ideen von Anfang an ein wichtiger Bestandteil unserer Vorhaben sind!“ Unterstreicht DI Jürgen Reiter, „Der Baubiologe“ das Konzept.„Ziel ist es, den Umbau und die Erweiterung des Schleiss-Hauses noch 2017 abzuschließen. Die Neuerrichtung der Garagen und Stadtvillen wird 2018 umgesetzt werden. Auch wenn bereits für fast die Hälfte der Flächen bereits Käufer gefunden werden konnten, so haben interessierte Geschäftstreibende und Wohnungskäufer während der Umbauarbeiten noch Mitgestaltungsmöglichkeiten.“ So DI Georg Neumann abschließend.