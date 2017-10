Sozial-Flohmarkt in Altmünster

09.10.2017, 10:25 Uhr

Altmünsterer Bürgern, die in einer sozialen Notlage sind, zugute. Der Flohmarkt wird von Eva Fernbach und Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger veranstaltet.Am 12. Oktober, 14 bis 18 Uhr, und am 13. Oktober, 9 bis 12 Uhr, können Waren im Pfarrsaal Altmünster abgegeben werden. Angenommen werden Waren aller Art wie Kleinmöbel, Elektrogeräte, Bücher oder Kleidung, die noch funktionstüchtig sind. Was nicht verkauft wird, wird an den Revital-Shop weitergegeben.Der Flohmarkt selber findet am 14.10., von 9 bis 17 Uhr statt.Der Elternverein der Volksschule Altmünster unterstützt die Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen, auch dieser Reinerlös kommt dem Hilfsfonds Altmünster zugute.