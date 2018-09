Stadtentwicklung - Auftaktveranstaltung mit aktiver Bürgerbeteiligung

10.09.2018, 16:08 Uhr

Die Stadtentwicklung in Laakirchen ist ein zentrales Zukunftsthema, das viele Faktoren wie Zentrumsgestaltung, Ortsentwicklung, Verkehrsentwicklung und -gestaltung sowie die Entwicklung eines Leitbildes umfasst. „Mit einer aktiven Bürgerbeteiligung sollen möglichst viele Ideen, Wünsche und Anregungen der Laakirchner von Anfang an berücksichtigt werden und in das Leitbild miteinfließen“, so Bürgermeister Fritz Feichtinger. Architekt Christoph Gahleitner wurde im Frühjahr nach einem Architektenhearing für die Planung und Leitung des Stadtentwicklungsprozesses beauftragt und wird den Bürgerbeteiligungsprozess begleiten. Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 21. September, um 17 Uhr in der Landesmusikschule Laakirchen wird, der für Stadtentwicklung und Raumplanung spezialisierte Architekt, erste Eindrücke und Analysen präsentieren sowie das Projekt und deren Ablauf vorstellen. Weiters gibt es für die Bevölkerung an diesem Abend die Möglichkeit, neben der Ideeneinbringung, sich direkt mit den Planern auszutauschen.