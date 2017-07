Steegwirt kämpft um Wiedererrichtung der historischen Schiffhütte

26.07.2017, 18:30 Uhr

Unterstützung seitens Ellmer und der Marktgemeinde

Petition soll Interesse zeigen

Naturschutz: "Zu früh für Entscheidung"

Schön und gut, gäbe es da nicht ein Problem: "Bei einer Begehung wurde uns seitens des Naturschutzbeauftragten mitgeteilt, dass eine solche Hütte überhaupt nicht in das Landschaftsbild passen würde." Das Erstaunen der Wirtshausbetreiber war entsprechend groß, sei die Hütte sogar 1883 ins Grundbuch eingetragen worden.Ebenso aber auch bei Bürgermeister Peter Ellmer. "In der Historie unserer Welterbegemeinde spielte der Steegwirt und auch diese Bootshütte eine große Rolle", so der Ortschef, "und es liegt aus unserer Sicht im Interesse der Öffentlichkeit, dass diese wieder errichtet wird." Man respektiere hier die Meinung des Naturschutzes, sei sehe das aber anders. "Darum steht die Gemeinde in dieser Angelegenheit auch vollkommen hinter Familie Grampelhuber." Zudem hat Ellmer empfohlen, die Bedeutung der Bootshütte von einem Historiker aufarbeiten zu lassen. "Dies passiert in den nächsten Tagen", so Fritz Grampelhuber jun., der aber jetzt schon weiß, dass viele historisch-relevanten Details zum Vorschein kommen werden. "Unter anderem solle damals auch Sisi unf Kaiser Franz Josef nach einer Bootsfahrt bei der Hütte angelegt haben." Eine Informationstafel soll – im Falle einer Errichtung – Gästen und Besuchern die Geschichte der Salz-Schifffahrt, Traunreiter, Seeklause, Transmigration der Protestanten etc. näher bringen.Per Facebook und direkt bei ihm im Wirtshaus hat Fritz Grampelhuber jun. eine Petition aufgelegt, die von allen Befürwortern – und das seien laut eigener Schätzung einige – unterschrieben werden kann. "Wenn das öffentliche Interesse entsprechend groß ist, kann man hoffentlich ein Umdenken der Verantwortlichen erreichen", hoffen die Wirtsleute. Zusatz: "Durch dies Maßnahme sollte man die Absicherung von 15 – 20 Abreitsplätzen für Bad Goisern auf keinen Fall außer Acht lassen."Während der Steegwirt selbst im Oktober des heurigen Jahres revitalisiert wird, könnte sich das mit der Bootshütte noch bis mindestens im Frühjahr 2018 hinziehen."Es hat in Bezug auf die historische Fischerhütte des Steegwirtes in Bad Goisern zwar Vorgespräche gegeben,es wäre aber in diesem Stadium verfrüht Aussagen zu treffen, geschweige denn von positiven oder negativen Entscheidungen zu sprechen, wenn noch kein offizieller Antrag bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft eingelangt ist", erklärt Gerald Neubacher vom Land OÖ. "Erst bei Vorliegen aller Unterlagen und notwendigen Informationen kann ein Antrag in aller Sorgfalt im Rahmen der Gesetze geprüft werden."