Todesfall in Bad Goisern: Pensionistin stürzte in Wasserkraftwerk-Schacht

27.04.2017, 00:35 Uhr

BAD GOISERN. Bei der Besichtigung des neuen Kraftwerks in Bad Goisern stürzte eine Pensionistin in einen Schacht. Die Rettungsversuche der Einsatzkräfte waren vergebens.

Eine Pensionistengruppe besichtigte am 26. April 2017 das erst kürzlich in Betrieb gegangene Kraftwerk an der Traun, als eine Dame plötzlich rücklings rund acht Meter tief in einen Schacht stürzte. Die sofortige Hilfe durch Rettung und Notarzt blieb jedoch erfolglos. Von der ebenfalls alarmierten FF Bad Goisern musste die Person schließlich mittels Spezialtrage und unter Einsatz eines Kranes sowie eines Flaschenzugs aus dem engen Schacht geborgen werden.